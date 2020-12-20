20.12.2020 - 00:00 |
Egelilerin pazar mesaisi
Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta 12 oyuncusunda görülen yeni pozitif vakalar nedeniyle iç sahada oynanması gereken Yozgatspor 1959 maçı ertelenen Nazilli BLD, bugün deplasmanda Tekirdağ’a konuk olacak.
Namık Kemal Stadı’nda oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak. 3. Grup’ta zirve yarışı veren 25 puanlı Somaspor da Başkent deplasmanında Altındağspor’la karşı karşıya gelecek. Zirvenin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Soma ekibi, 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp iddiasını sürdürmek istiyor. 1. Grup’ta 8 puanla son sıradaki Manisaspor, 10 puanı bulunan Antalya Kemerspor’u ağırlayacak. Kızılcabölükspor ise evinde Payasspor’la kozlarını paylaşacak. Tüm müsabakalar saat 13.00’te başlayacak.