BİST1.4080.64EURO9.35-1.11USD7.63-0.93ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Egelilerin pazar mesaisi
    ABONE OL
    20.12.2020 - 00:00 |

    Egelilerin pazar mesaisi

    Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta 12 oyuncusunda görülen yeni pozitif vakalar nedeniyle iç sahada oynanması gereken Yozgatspor 1959 maçı ertelenen Nazilli BLD, bugün deplasmanda Tekirdağ’a konuk olacak.

    Namık Kemal Stadı’nda oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak. 3. Grup’ta zirve yarışı veren 25 puanlı Somaspor da Başkent deplasmanında Altındağspor’la karşı karşıya gelecek. Zirvenin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Soma ekibi, 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp iddiasını sürdürmek istiyor. 1. Grup’ta 8 puanla son sıradaki Manisaspor, 10 puanı bulunan Antalya Kemerspor’u ağırlayacak. Kızılcabölükspor ise evinde Payasspor’la kozlarını paylaşacak. Tüm müsabakalar saat 13.00’te başlayacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

    Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Aralık son depremler listesi...

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Aralık son depremler listesi...

    Sıradaki Haber