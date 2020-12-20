Egelilerin pazar mesaisi

Namık Kemal Stadı’nda oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak. 3. Grup’ta zirve yarışı veren 25 puanlı Somaspor da Başkent deplasmanında Altındağspor’la karşı karşıya gelecek. Zirvenin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Soma ekibi, 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp iddiasını sürdürmek istiyor. 1. Grup’ta 8 puanla son sıradaki Manisaspor, 10 puanı bulunan Antalya Kemerspor’u ağırlayacak. Kızılcabölükspor ise evinde Payasspor’la kozlarını paylaşacak. Tüm müsabakalar saat 13.00’te başlayacak.