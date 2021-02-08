Eğitimde fark yarattı

Kovid-19 salgınından en çok etkilenenlerin başında eğitim geldi. Öğrenciler, veliler, öğretmenler yeni normale uyum sürecinde büyük çaba harcadı, online eğitim kavramı da yaygınlaştı. Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları da Buca, Bornova kampüslerinin yanı sıra Buca Merkez Anaokulu ve Tınaztepe Anaokulu ile pandemiye rağmen yenilikçi yatırımlarını sürdürdü. Kurumda görevli idareci ve öğretmenler ile veliler, değişen talep ve beklentilerini anlattı.

‘Dijital Kampüs’ kolaylığı

Funda Yeşilotlak (Veli): 21 yıldır özel bir havayolu şirketinde çalışıyorum. 8 yaşındaki kızım Bade, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nda eğitim görüyor. Pandemiden önce altyapısı sağlam, donanımlı bir okul arıyordum. KOVİD-19’dan sonra bunlarla beraber hijyene de dikkat ediyorsunuz. Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu veriler okul tarafından dikkate alınıyor mu? Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, salgın ve depremden sonra online eğitime hızlıca geçiş yaptı. 8 yaşında bir çocuğun dikkati çabuk dağılabiliyor. Şimdi ücretsiz VR gözlükler dağıttılar. Dijital Kampüs projesi başlattılar. Çocuklarımız dersler konusunda çabuk adapte oldu.

Sebahat Dindar (Öğretmen): Pandemi sürecinden önce velilerimiz akademik başarıya, çocukların etkileşim kurabilecekleri alanlara, yabancı dil eğitimine dikkat ediyorlardı. Pandemiden sonra ise; okulun fiziki yapısı, sağlık koşulları, uzaktan eğitimin kalitesi ve okul yönetimi ve öğretmenleriyle ne kadar aktif iletişim kurabildiği konularına daha çok yöneldiler.

Şükran Yetim Şen (Rehberlik öğretmeni): Okulların yüz yüze eğitime ne kadar hazır oldukları çok önemli okul tercihlerinde. Bir başka nokta da online eğitimdeki başarıları. Çocuklar VR gözlük ve Dijital Kampüs’le daha fazla okuldaymış gibi hissediyorlar. Daha fazla aidiyet hissi oluşturuyor. Küçük yaş gruplarında bu ciddi bir motivasyon oldu.

Dört dörtlük hijyen sağlandı

Mehmet Raşit Kozakçı (İlkokul Müdürü): Pandemi döneminde okulumuz TSE belgesini bir kerede aldı. Hijyen kurallarına tamamıyla uyulmakta. Çocuklarımız tekrar okula geldiklerinde hazır bir okul bulacaklar. Yemekhanede de hijyen kurallarına uygun üretim yapılmakta. Çocukların oturma düzeni sağlandı. Lavabolarımız her an hijyenik. Klimalar kullanılmıyor. İlaçlama yapıyoruz.

Ali Satmaz (Ortaokul Müdürü): Pandeminin ilk günlerinden itibaren toplantılarımızı yaptık. Hemen online eğitime geçtik. Çocukların en büyük ihtiyacı takip ve interaktif olarak size ulaşabilmesi. Öğrencinin, sınıf atmosferinde yaşaması, istediği zaman soru sorabilmesi ve cevabını alabilmesi çok önemli. Biz de öğrencileri takip edebiliyoruz. Konu anlatımları, deneme sınavları, ödevler, ödevlerin takibi gibi çok boyutlu bir şekilde sürecin başından beri öğrencilerimize eğitime devam ettik.

İlker Çiçek (Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü): Pandemiden bu yana yoğun bir çaba içindeyiz. Önceden ekranların karşısında çocuk çok vakit geçirmesin derken şimdi ekranların karşısında vakit geçirme zorunluğu var. “En iyi akademik bilgiyi çocuklara nasıl aktarabiliriz?” telaşını yaşadık. Yüz yüze eğitimleri online eğitime çevirdik, ders videoları çektik. Çocuklarımız dersi kaçırdıklarında öğretmenine sorabiliyorlardı online eğitimde onları videolarımıza yönlendirdik.