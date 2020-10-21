21.10.2020 - 00:05 |
Eğlenceli matematik
Muğla Sıtkı Koçman Üniversi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Erken Matematik Laboratuvarı’nda ‘Erken Matematik Öğretimi’ yöntemiyle gerçekleşen eğitimler sayesinde, çocuklar matematiği eğlenerek öğreniyor.
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Maide Orçan Kaçan, Building Blocks eğitimlerinin çocukların geleceği için büyük bir yatırım olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’in de destek verdiği eğitimler, dünyanın en iyi matematik sitesinde learningtrajectories.org/index.php/ örnek olarak gösterilecek.