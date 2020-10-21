85,65BİST1.2100.42EURO9.29-0.02USD7.86-0.04ALTIN482.290.00
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eğlenceli matematik
    ABONE OL
    21.10.2020 - 00:05 |

    Eğlenceli matematik

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Erken Matematik Laboratuvarı’nda ‘Erken Matematik Öğretimi’ yöntemiyle gerçekleşen eğitimler sayesinde, çocuklar matematiği eğlenerek öğreniyor.

    Eğlenceli matematik

    Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Maide Orçan Kaçan, Building Blocks eğitimlerinin çocukların geleceği için büyük bir yatırım olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’in de destek verdiği eğitimler, dünyanın en iyi matematik sitesinde learningtrajectories.org/index.php/ örnek olarak gösterilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM, KPSS sonuçlarını hangi tarihte açıklayacak? KPSS lisans sonuçları tarihi belirlendi!

    ÖSYM, KPSS sonuçlarını hangi tarihte açıklayacak? KPSS lisans sonuçları tarihi belirlendi!

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    Son dakika... Türkiye'den 2 yeni NAVTEX ilanı

    Son dakika... Türkiye'den 2 yeni NAVTEX ilanı

    Sıradaki Haber