Eğlenceli matematik

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Maide Orçan Kaçan, Building Blocks eğitimlerinin çocukların geleceği için büyük bir yatırım olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’in de destek verdiği eğitimler, dünyanın en iyi matematik sitesinde learningtrajectories.org/index.php/ örnek olarak gösterilecek.