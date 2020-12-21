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    HaberlerEge Haberleri Ekipler yasakta dört koldan çalıştı
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    21.12.2020 - 00:03 |

    Ekipler yasakta dört koldan çalıştı

    Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.

    Ekipler yasakta dört koldan çalıştı

    Fen İşleri, Zabıta, Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Park ve Bahçeler müdürlükleri ekipleri sahaya indi; yapım ve bakım, temizlik, denetim, sokak hayvanlarının beslenmesi gibi çalışmaları sürdürdü. Başkan Muhittin Selvitopu, kentin temiz tutulması, park ve bahçelerin bakımı, sokak hayvanlarına mama dağıtımı çalışmalarının da kısıtlama günlerinde yoğun olarak sürdüğünü belirtti, “Ekiplerimiz gece gündüz demeden alandaydı” dedi.

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