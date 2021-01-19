Elektrik akımı ile prostat tedavisi

Erkeklerde kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alan prostat kanseri, elektrik akımı kullanılarak yumuşak doku tümörlerinin yok edilmesini sağlayan NanoKnife isimli yöntemle ameliyatsız tedavi ediliyor.

Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Direktörü, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, yöntemin avantajlarının, kanserli dokuyu belirgin ısı değişimi yaratmaksızın hızla yok etmesi, tedavi bölgesinin süratle iyileşmesi, kan damarları, sinir dokusu ve idrar kanalları gibi sistemleri koruma gücünün yüksek olması olarak açıkladı. Özel yazılımlar sayesinde tümörün bulunduğu alanın net olarak işaretlendiğini, yaklaşık bir saatlik bir işlemle, prostat kanserinin yok edildiğini ifade eden Çal, “Hastanede kısa kalış, sonda kullanımı sağlaması, cinsel fonksiyon bozuklukları olasılığının azlığı gibi nedenlerle akılcı bir yöntem” dedi.