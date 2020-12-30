En doğala yolculuk!

Tereci Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Tereci, “Sağlıklı gıdanın önemini daha çok anladığımız bu günlerde hiçbir katkı malzemesi bulunmayan yerel ürünleri İzmirliler için bizzat kendi yöresinden alıp getiriyoruz” dedi.

Pandemi döneminde tüketicinin her zamankinden daha araştırmacı ve bilgili hale geldiğine dikkat çeken Tereci, “İnsanlar gıda alışverişlerinde daha yerel, güvenilir ve sağlıklı olana yönelmeye başladı. Sahip olduğu verimli toprakları ve ürün çeşitliliği ile bu dönemde şanslı olan ülkelerden biriyiz. Biz de bu doğrultuda yerel üretici ve tüketici arasında köprü görevi görmekten gurur duyuyoruz” dedi.

40 senedir en doğal ürünlere yaptıkları bu yolculukta insan sağlığını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla ilerlediklerini söyleyen Tereci “Yerel üreticiyi destekleyerek Anadolu’yu karış karış dolaşıyor ve yöresel lezzetleri yerinde tespit ediyoruz. Otlu peynir için Van’a, kuymak peyniri için Trabzon’a kadar gidiyoruz. Bu lezzetleri aracısız olarak tüketiciyle buluşturuyoruz. İzmir için www.yoreselbakkal.com.tr ve İzmir dışı ise www.terecidebulurum.com.tr ile de online satış mağazamız herkese bir tık mesafesinde” diye konuştu.