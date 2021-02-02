Enginar güldürdü

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat, yağmura ve soğuk havaya rağmen gün boyu sürüyor. Nisanın ortasına kadar hasadı devam eden enginar, iç pazarın yanında yurtdışına da satılıyor. Tarlada adet başına fiyatı 2.5-3 liradan satılan enginar, geçen yıla göre artan rekoltesiyle üreticileri sevindiriyor. Kentte enginar üretiminin en çok Çeşme’de yapıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Türkiye’nin kışlık sebze üretim merkezinin İzmir olduğunu söyledi. l AA