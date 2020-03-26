Erken bayram sevinci yaşattı

Saruhanlı Belediyesi’nde çalışan memur ve sözleşmeli memurların sosyal denge ücreti artırıldı. 500’er lira ikramiye de dağıtılacak.

Saruhanlı Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında bir süredir devam eden görüşmeler karara bağlandı, 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Başkan Zeki Bilgin, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler ve sendikanın belediyedeki temsilcisi Recep Abatay katıldı.

1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere belediyede görevli sendika üyesi memur ve sözleşmeli memurların sosyal denge ücreti yüzde 60’tan yüzde 73’e yükseltildi. Ayrıca yine bu statüde çalışanlara Ramazan ve Kurban bayramlarında 500’er lira ikramiye verilmesine karar verildi.

Yüzleri güldürdü

Memurun yüzünü güldürecek bir karar aldıklarını belirten Başkan Bilgin, “Bizler memurun, işçinin, emekçinin hakkını elbette vereceğiz” diye konuştu.