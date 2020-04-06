06.04.2020 - 00:04 |
‘Evde kal, kitap oku’ kampanyası
Koronavirüsle mücadele için vatandaşlara ‘Evde Kal’ çağrısı yapan Aliağa Belediyesi, evinde kalan vatandaşları kitap okumaya davet etti. Bu kapsamda, Aliağa Kent Kitaplığı’nın 8. yayını olan ‘Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl’ kitabı okuyucularla yeniden buluştu. Kitap, 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırılacak.
Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.