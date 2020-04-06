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    HaberlerEge Haberleri ‘Evde kal, kitap oku’ kampanyası
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    06.04.2020 - 00:04 |

    ‘Evde kal, kitap oku’ kampanyası

    ‘Evde kal, kitap oku’ kampanyası

    Koronavirüsle mücadele için vatandaşlara ‘Evde Kal’ çağrısı yapan Aliağa Belediyesi, evinde kalan vatandaşları kitap okumaya davet etti. Bu kapsamda, Aliağa Kent Kitaplığı’nın 8. yayını olan ‘Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl’ kitabı okuyucularla yeniden buluştu. Kitap, 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırılacak.

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    Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılarDenizli’de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar ile balkonda göbek attı.
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