Evlilik değil mutluluk peşindeyim

Siz değerli Milliyet Ege okuyucuları ile buluşmanın hazzı ve keyfini yaşamanın mutluluğu içindeyim. Bundan böyle her hafta sizleri ‘Saklı Kalmasın’ da ünlü bir isimle buluşturacağım. İlk konuğumuz gönüllere taht kuran değerli sanatçımız Gülben Ergen…

Yeni albümü Seni Kırmışlar ile ses getiren sanatçı, “Mümkün mü kırılmadan büyümek. Ben de çook kırıldım… Artık olumsuz insanlardan uzak duruyorum. Sadece Allah’a güvenirim” diyor. Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile 10 yılda 40 anaokulu açtıklarını da belirten Ergen, “41’inci anaokulumuzun inşaatı Siirt’te başladı. Hedefimiz 81 ile ulaşmak” diye anlatıyor.

Son projeniz “Seni Kırmışlar” bomba etkisi yaptı, müzik dünyasına hareket getirdi. Bu enerjinin sebebi nedir?

Albümün verdiği özlem ve doygunluk hissi. Tüm meslektaşlarım da ben de uzun zamandır tek şarkılık çıkışlar yapıyoruz. Dinleyiciye seçim hakkı vermeyen bir tercih single. Ülkenin içinden geçtiği durumlar, maddi manevi yılgınlıklar hevesimizi kırmıştı. Albüm iyi geldi hepimize…

Gülben Ergen’i hiç kırdılar mı? Hangimiz kırılmadık acaba?

Mümkün mü kırılmadan büyümek. Yankı Yazgan’ın çok sevdiğim bir kitabının adıdır, “Düşe kalka büyümek”. Çok kırıldım elbette. Çook hem de...

‘Çocuklar Gülsün Diye’ projeniz rekora koşuyor. Bu başarının arkasında neler var ve ilerideki planlarınızdan bahseder misiniz?

Bu başarının arkasında büyük bir emek var, aşkla çalışmak var, uzak köylere gitmenin mutluluğu var, hiç tanımadığınız çocukların yüzünde gülümseme olmanın verdiği huzur var. Çocuklar Gülsün Diye Derneğimiz, 10 senede 40 anaokulu açtı. 41’inci anaokulumuzun inşaatı Siirt’te başladı.

Peki, Gülben Ergen evliliği düşünüyor mu?

Mutluluğun peşindeyim evliliğin değil…

Müzik camiasında “Keşke bunu yapmasaydım” dediğiniz bir olay oldu mu?

Keşke konservatuvar eğitimi alsaydım dediğim zamanlar çok oldu. İnsanın yaptığı işin dilini bilmesi ve o dilden konuşması çok olası bir durum.

Sizi en çok ne etkiler; olumlu ve olumsuz?

Samimiyet ve gerçeklik etkiler beni. İnanmak etkiler. İnançlı olmanın tüm gereklilikleri ve manevi hazzı etkiler beni. Olumsuz olan tüm insanlardan uzak yaşıyorum zaten. O yüzden hayatım rengarenk.

Gülben Ergen’in ev içindeki bir gününü anlatır mısınız?

Pijamalı uyanıp aynı pijama ile yatağa girdiğim günler çoook. (Gülüyor) Online eğitimde sabah 7.30’da her odadan bir saat alarmı geliyor orkestra gibi uyanıyoruz. 8:00 kahvaltı 8.30 ders başlıyor. 11:00’de teneffüs molası. 12:30’da öğle yemeği için sofradayız. Sonra onlar derslere devam, ben telefonlar mailler. Belki dışarı çıkıp gelirim. Eller yıkanır, üst değişir, ev ödevleri Play Station sinema film sohbet akşam olur.

Virüse yakalandım ama bulaştırmadım

Pandemi döneminde en çok neler sizi mutlu etti?

Korona atlatan birisi olarak, anneme, çocuklarıma ve çalışma arkadaşlarıma bulaştırmamışım ve ateşle, öksürükle hastanede geçirmediğim için çok iyi hissettim kendimi. Çocuklarımla evde yılbaşı dahil o kadar güzel vakit geçirdiğimizi gördüm ki. Tüm zorluklarına rağmen kurallara uymak ve az zararla atlatmak güzeldi.

En çok neye güvenirsiniz?

Sadece Allah’a güvenirim.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

81 ilde 81 Çocuklar Gülsün Diye anaokulu açmak en büyük hayalim. 41’e geldik şükür.

Pop müzik sektörü sizce nereye doğru gidiyor?

Dünya ve teknoloji nereye gidiyorsa biz de o yoldayız. Yenilenen, değişen, farklı ve özgün.

Pandemi dönemi müzik sektörünü nasıl etkiledi?

En ağır etkilenen sektör maalesef müzik sektörü oldu. Sahnede çalan müzisyen arkadaşlarımız çok yaralı ve dertliler. Sahneye çıkan öndeki isim gibi görülür ama koca bir ordu vardır. Orkestra-sından ses ışık siteminden modacısından kuaförüne modacısına kadar

Hangi sosyal platformu diğerlerinden daha çok kullanıyorsunuz?

Twitter ve Instagram kullanıyorum. Ama çocukların ciddi ısrarı ile TikTok’u da çözme ihtimalim var ne kadar oralı olamasam da canlı yayınlar yapacağım TikTok’ta…İnstagram : @alperalpofficial

Mail: alperalpmedia@gmail.com