Fark yarattı!

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren hayata geçirdikleri çevre yatırımlarını anlattı. Tedbirlerin elden bırakılmamasını, maske-sosyal mesafe-hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Salgın bize çevrenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Denizli, çevreyle ilgili yatırım ve hizmetleriyle, başka şehirlerden çok büyük mesafe aldı” dedi.



‘1150 parka ulaştık’

Hava kirliliğinden dolayı nefes alınmayan bir Denizli’den atıklardan elektrik enerjisi üreten temiz ve yemyeşil bir şehir haline geldiklerini belirten Başkan Zolan, 2004 yılında Denizli’de gidilecek 2-3 park olduğunu, bu rakamı 1150’ye çıkardıklarını ifade etti. Altyapı konusuna değinen Başkan Zolan, “2004 yılında, 60-70 yıllık alt yapıdan dolayı içme sularımızın yüzde 60’ı evlere ulaşmıyordu. Borular delik deşikti. Evlerimizde sağlıklı su yoktu. Göze aldık, cesaret ettik, 2008’in sonunda başlayan altyapı hamlesiyle şehrimizin büyük bir çoğunluğunun baştan awwşağı içme suyu, kanalizasyon hatlarını değiştirdik, yağmur suyu hatlarını inşa ettik. Bugün Türkiye’nin en temiz suyu Denizli’de” diye konuştu.



‘Bir tane yoktu’

2004’te bir tane atık su arıtma tesisinin olmadığını anlatan Başkan Zolan, “Denizli’nin kanalizasyonu, derelere, nehirlere, ovalara gidiyordu. Başta şehrin merkezinde olmak üzere atıksu arıtma tesisimizi devreye aldık. Bugün yapmış olduğumuz arıtma tesislerinde elektrik üretiyoruz. Düzenli katı atık sahamızda metan gazından elektrik enerjisi üretiyoruz. Kentimiz, hizmetlerle bambaşka bir kimliğe büründü” şeklinde konuştu.



katı atık İstasyonu



Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son vereceği, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hizmete girdi. Günlük 50 ton evsel katı atık vahşi depolanmadan düzenli depolama sahasında bertaraf edilecek. Tesise getirilen evsel katı atıklar Büyükşehir Katı Atık Depolama Tesisi’ne taşınacak.