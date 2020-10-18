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    18.10.2020 - 00:00 | | BERKE MANKIR Milliyet

    Filede, İzmir derbisi

    Filede, İzmir derbisi

    Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda lider Karşıyaka, bugün derbide İzmirspor’a konuk olacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 19.30’da başlayacak ve mücadele TVF Voleybol TV Youtube hesabından naklen yayınlanacak. Karşıyaka’yı ağırlayacak olan İzmir’in köklü ekibi İzmirspor, ligin ikinci haftasında galibiyetle tanışmayı hedeflerken, bir yandan da Hatay’da meydana gelen orman yangınlarındaki yaraları sarmak için fidan kampanyası başlattı. Karşıyaka’yı da kampanyaya davet eden İzmirspor, sosyal medyada alkışı topladı. Hatay’ın yanında olduklarını dile getiren İzmirspor yayınladığı mesajda, “Bugün oynanacak olan İzmir derbisinde, kadın voleybol takımımızın Karşıyaka karşısında alacağı her sayı için 10 adet fidan bağışlama kararı aldık. Haydi Karşıyaka, sıra sende!” ifadelerine yer verdi.

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