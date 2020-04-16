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    HaberlerEge Haberleri Fırtına, transferde terleyecek
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    16.04.2020 - 00:00 |

    Fırtına, transferde terleyecek

    Şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor, iç transferde ter dökecek.

    Fırtına, transferde terleyecek

     Sarı lacivertlilerde sezon sonunda 8 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. İskelet kadroyu korumayı planlayan İzmir ekibinde Başkan Cihan Aktaş’ın Gökhan Köseoğlu, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat Gölbaşı, Erhan Kurt, Mustafa Şen, Suat Kaya, Ferhat Kiraz ve Nihat Yılmaz’la görüşme masasına oturacağı öğrenildi. Teknik Direktör Ersin Aka’nın da 8 futbolcunun takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.

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