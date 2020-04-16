16.04.2020 - 00:00 |
Fırtına, transferde terleyecek
Şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor, iç transferde ter dökecek.
Sarı lacivertlilerde sezon sonunda 8 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. İskelet kadroyu korumayı planlayan İzmir ekibinde Başkan Cihan Aktaş’ın Gökhan Köseoğlu, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat Gölbaşı, Erhan Kurt, Mustafa Şen, Suat Kaya, Ferhat Kiraz ve Nihat Yılmaz’la görüşme masasına oturacağı öğrenildi. Teknik Direktör Ersin Aka’nın da 8 futbolcunun takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.
Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.