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    HaberlerEge Haberleri Foça’da buluşma
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    12.10.2020 - 00:03 |

    Foça’da buluşma

    Foça’da buluşma

    Ege Belediye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı ve İzmir Konfederasyonu Başkanı Yalçın Kocabıyık’ın önerisi ve desteğiyle, geçmiş dönem Seyrek Belediye Başkanı ve Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar’ın koordinatörlüğünde kurulan Ege Kadın Dernekleri Federasyonu üyeleri, Foça’da toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Kısa süre önce kuruluşuyla bizleri mutlu eden kadın dayanışmasına çok güzel bir örnek Ege Kadın Dernekleri Federasyonu’na, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kadının güçlenmesinden, toplumsal yaşamda ve siyasette daha etkin rol almasından yanayız” dedi. İzmir’deki sosyal sorumluluk projelerine katkılarıyla bilinen ‘Mikrop Hikmet’ lakabıyla sevilen Hikmet Durmuş da, buluşmaya katıldı.

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