GAZİDEK’te yeni dönem kayıtları

Dar gelirli öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda yeni dönem için kayıtlar başladı. 2020-2021 eğitim döneminin ön kayıtları 17 Temmuz Cuma günü son bulacak. GAZİDEK’teki kurslara 6, 7, 8 ve 12. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

Ön kayıt yaptırmak isteyenler http://www.gaziemir.bel.tr/gazidek_kayit.php adresinden çevrimiçi ve GAZİDEK Ana Kurs Merkezi ile GAZİDEK Sarnıç Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek kayıt formunu doldurup ön kayıt yapabilecek.