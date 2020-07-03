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    HaberlerEge Haberleri GAZİDEK’te yeni dönem kayıtları
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    03.07.2020 - 00:00 |

    GAZİDEK’te yeni dönem kayıtları

    Dar gelirli öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda yeni dönem için kayıtlar başladı. 2020-2021 eğitim döneminin ön kayıtları 17 Temmuz Cuma günü son bulacak. GAZİDEK’teki kurslara 6, 7, 8 ve 12. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek.

    Ön kayıt yaptırmak isteyenler http://www.gaziemir.bel.tr/gazidek_kayit.php adresinden çevrimiçi ve GAZİDEK Ana Kurs Merkezi ile GAZİDEK Sarnıç Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek kayıt formunu doldurup ön kayıt yapabilecek.  

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