Gaziemir’in kızları madalyaları topladı

Turkcell Atletizm Süper Ligi’nde İzmir’i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı sporcuları, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Denizli’de düzenlenen U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonası’nda yarışan belediyenin kadın atletleri, şampiyonaya damga vurdu. Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Kadın Atletizm Takımı sporcuları dört bölge ikinciliği, bir de bölge dördüncülüğü dereceleri kazandı. Sporcular 5 madalyayla turnuvadan döndü.

U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonası’nda mücadele veren belediye atleti Simge Polat 3 adım atmada bölge üçüncüsü olurken Gülser Yordum 2000 metre engellide ve 3000 metrede bölge ikinciliği derecelerine imza attı. Aynı şampiyonada ter döken Hacer Eda Çiçek ise 800 metrede bölge ikincisi ve 1500 metrede bölge üçüncüsü oldu.