Golf tutkunları kıyasıya yarıştı

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nin sponsorluğunda farklı kategorilerde düzenlenen turnuva, heyecanlı anlara sahne oldu. Turnuvanın sonunda erkekler A kategorisinde Yahya Peker birinci, Caner Tuna ikinci oldu. Üçüncülüğe ise Cahit Hatun yerleşti. B kategorisinde de birinci Lorant Maj, ikinci Cüneyt Sayıner, üçüncü de Can Eryaman oldu. Bayanlar kategorisinde Handan Aktı ilk sıraya yerleşti, Yeşim Uçan ikinci ve Nesteren Önür de üçüncülük elde etti. Çocuklarda da Ece Emine Aydıner kupanın sahibi oldu. Kendisinin de golf tutkunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, İzmir’de golf sporunu tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu turnuvaya destek olduklarını dile getirdi, turnuvanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve geleneksel hale geleceğini vurguladı.