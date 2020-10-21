‘Gözümüz, elimiz ve ayağımızsınız’

Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, demokrasi zincirinin ilk halkası olan muhtarların çok zor, bir o kadar da önemli bir görev yürüttüğünü belirtti, “Gece gündüz demeden dertte, kederde, neşede ve eğlencede her zaman, hemşerilerimizin yanı başındasınız” dedi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, “Devlet kurumlarımızı temsil eden, mahallelerinde yaşayan insanların hem hüznü de hem sevincinde en yakınında olan muhtarlarımızın günü kutlu olsun” diye konuştu.

Mektup yolladı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 111 muhtar adına yaşı en büyük iki muhtarı ziyaret etti. Başkan Batur, 35 yıldır görev yapan Umurbey Muhtarı Fatma Kaçaro ile üç dönemdir Namık Kemal Mahalle Muhtarlığı’nı yürüten İbrahim Cebeci’yle bir araya geldi, “Bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, sesimiz, elimiz ve ayağımızsınız” şeklinde konuştu. Batur’un muhtarlara özel olarak kaleme aldığı mektup da ulaştırıldı.