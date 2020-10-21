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    HaberlerEge Haberleri ‘Gözümüz, elimiz ve ayağımızsınız’
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    21.10.2020 - 00:04 |

    ‘Gözümüz, elimiz ve ayağımızsınız’

    Ege’de, 19 Ekim Muhtarlar Günü törenlerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa Kabalak Köyü’nde 1293 muhtar için 1293 fidan dikti, “İzmir Muhtarları Anı Ormanı” kurdu.

    ‘Gözümüz, elimiz ve ayağımızsınız’

    Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, demokrasi zincirinin ilk halkası olan muhtarların çok zor, bir o kadar da önemli bir görev yürüttüğünü belirtti, “Gece gündüz demeden dertte, kederde, neşede ve eğlencede her zaman, hemşerilerimizin yanı başındasınız” dedi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, “Devlet kurumlarımızı temsil eden, mahallelerinde yaşayan insanların hem hüznü de hem sevincinde en yakınında olan muhtarlarımızın günü kutlu olsun” diye konuştu.

    Mektup yolladı

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 111 muhtar adına yaşı en büyük iki muhtarı ziyaret etti. Başkan Batur, 35 yıldır görev yapan Umurbey Muhtarı Fatma Kaçaro ile üç dönemdir Namık Kemal Mahalle Muhtarlığı’nı yürüten İbrahim Cebeci’yle bir araya geldi, “Bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, sesimiz, elimiz ve ayağımızsınız” şeklinde konuştu. Batur’un muhtarlara özel olarak kaleme aldığı mektup da ulaştırıldı.

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