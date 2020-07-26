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    HaberlerEge Haberleri ‘Gülüşler çalınmasın’
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    26.07.2020 - 00:03 |

    ‘Gülüşler çalınmasın’

    ‘Gülüşler çalınmasın’

    Selçuk Efes Kent Konseyi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için İstasyon Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, Kent Konseyi Başkanı Atay Tozlu, kadın cinayetleriyle ilgili rakamsal veriler paylaştı, “Kadına yönelik şiddetin yanı sıra çocuklara, hayvanlara ve tüm insanlara yönelik şiddete karşıyız” vurgusunu yaptı. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasının gerekliliğine ilişkin yapılan basın açıklamasını Eğitim Sen Selçuk Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Gizem Soylu okudu.

    Soylu, erkek egemen bakış açısının şiddete zemin hazırladığını belirtti, “Bu sözleşme uygulansaydı Pınar Gültekin, Şule Çet, Emine Bulut ve Özgecan Aslan gibi nice kız kardeşimizin hayatı son bulmayacaktı. Onların gülüşleri çalınmayacaktı. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Koruma Kanunu hayata geçirilmeli” dedi.

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
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