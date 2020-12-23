Güzel ve rahat nefes alan burun

KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, Özel İzmir Gazi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Uzun yıllar İstanbul’da çeşitli sağlık merkezlerinde görev yapan Prof. Dr. Şanlı, tüm KBB muayene ve ameliyatlarında İzmir ve bölge halkına sağlık hizmeti verecek. Burun estetik ameliyatlarında kapalı ve açık tekniklerin kullanılabildiğini belirten Prof. Dr. Şanlı, şunları söyledi:

Daha hızlı

“Özellikle burun tipinde bozukluk olmayan hastalarda kapalı teknik kullanılabilir. Bu şekilde dışarda kesi izi olmuyor, daha koruyucu ve konforlu bir ameliyatla yara iyileşmesi daha hızlı oluyor. Ameliyat süresi 1-1.5 saati aşmamakta. Ancak özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte. Septorinoplasti ameliyatı sonrası morluk ve şişlik eskiden uygulanan cerrahi tekniklere göre çok daha az oranda görülmekte. Burun içinde 1-3 gün kalacak tüplü slikon kalıp yada nefes almanıza engel olmayacak özel bir sünger ve burun dışını saran minik bir alçı veya termal split kullanılabilir.

Ameliyat sonrası genellikle korkulduğu gibi ağrılı geçmiyor. Basit ağrı kesicilerle bu dönem daha rahat geçer. 1-3 gün sonra burun içi boşaltılacak, nefes almanız normale dönecek. Eskiden korkulan burun tamponları bugün kullanılmıyor. Aşırı sıcak olmayan bir mekanda başınız hafif yukarda ya da oturur durumda istirahat etmeniz önerilir.”

Yüze en uygun

Rinoplasti olarak isimlendirilen cerrahi işlemde amacın burun şekil bozukluğunu düzeltmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şanlı, “Septorinoplasti ameliyatında ise, estetik görüntüyü düzelten rinoplasti ve burun içinde nefes almaya engel oluşturan kemik eğrilikleri (deviasyon) ameliyatı ile birlikte burnun nefes alması rahatlatılır. Çoğunlukla burun küçültmek olarak bilinen rinoplasti de bazen burunu büyültmekte amaçlanır” dedi.

Rinoplasti ameliyatıyla burun estetiğinde amacın yüze en uygun burunu yapmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlı, “Septorinoplastide ise burun estetiğiyle birlikte burun tıkanıklığı sorunu da çözülmüş olacak. Bu cerrahi işlem şüphesiz mevcut burun ve yüz yapısının el verdiği ölçüde yapılacak, yani sizin cildinizin kalınlığı, mevcut kıkırdakların inceliği ve formu, yara iyileşmeniz ve daha önce geçirdiğiniz burun ameliyatları, yüz ve çene yapıs başarı oranını belirler.

Amaç yüzünüze ilgisiz bir burun yapmak değil. Bu nedenle tek başına en güzel burunu yapmak sorunları çözmeyecek. Yüzünüze uygun burunu yapmak başarılı sonuç olarak kabul edilir” diye konuştu.

Dikkatli davranın

Operasyon sonrası burun üzerindeki alçı 7-10 gün arasında kalacaktır. Islanmamalı. Terlemeyle bu alçının gevşeyeceğini düşünerek aşırı sıcak yerlerde bulunmamanız gerekmektedir. Dişlerinizi ilk 10 gün çok dikkatli fırçalamalısınız. Özellikle ön dişlerinizi fırçalarken dikkat etmeniz gerekecektir. Fırçanızın yumuşak olması önemlidir. Ameliyat sonrası aşırı fiziksel aktiviteden uzak durun. Burnunuzdaki sargılar kalkıncaya kadar banyo yapılmaması ve buharlı ortamda bulunulmaması gerekmektedir. Bir hafta boyunca aşırı yüz hareketleri ve gülmekten kaçınınız. Ameliyatı takip eden 20 gün boyunca boğazlı kazak veya dar boyunlu giysiler giyilmemesi önerilir. Yüzünüzü ve burnunuzu 3 hafta süreyle darbelerden koruyunuz. Operasyonu takip eden 6 hafta boyunca aşırı güneş ışığından uzak durunuz. Doktorunuzun verdiği ilaçlar dışında ilaç almayın. Ameliyat sonrası 5 gün kontak lens takılmaması, 6 hafta boyunca gözlük kullanılmaması, daha sonraki dönemde hafif bir çerçeve kullanılması önerilir. Burnunuz açıldıktan sonra burun cildini sıvı sabun veya özel losyonlarla temizleyiniz. Bantlarınız alındıktan sonra makyaj yapabilirsiniz.