Hayalleriyle hayata tutundu

İzmir’de yaşayan yarış pilotu Bahadır Sevinç, tiroit kanserine yenilmedi. Yaklaşık 2 yıl önce Alman kurdu cinsi köpeği ‘Rex’in dokunduğu boynunda şişliği fark edince hastaneye giden ve tiroit kanseri olduğunu öğrenen Sevinç, hemen tedaviye alındı. Doktorların ‘Yaşamaz’ dediği Sevinç, tedaviye rağmen tutkunu olduğu pistlerden kopamadı. Bir yıl içinde katıldığı tüm organizasyonlarda birinci oldu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Sevinç, hayal ettiği yarış pistini de kurdu.



En büyük macera parkı



Minnettar olduğu sağlık çalışanlarına ücretsiz yarış eğitimi vereceğini belirten Sevinç, “Menderes’te bir yarış pisti açtım. İçinde 297 dönümlük Türkiye’nin en büyük interaktif macera parkı olacak. Go-kart, paintball, macera parkurları, etkinlik alanları yer alacak. Faydalı şeyler yapmak istiyorum ve her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Takımım adına bizleri hem koronavirüs süreci hem de diğer zamanlarda yalnız bırakmayan emektar sağlık çalışanlarımız için 2021’i ‘sağlık yılı’ ilan ettim. Bu kapsamda 5 doktor ve 5 hemşireye takımımda ücretsiz yarışma hakkı vereceğim. Onlara moral ve motivasyon sağlayacak etkinlikler yapmak istedim” dedi.



Mücadelenin önemini vurgulayan Bahadır Sevinç, “Salgın nedeniyle geçen yıl yarış sezonu iptal edildi. Bir önceki sezon aracım yandı. Hareket halindeki araçtan atlayıp, sağ ve soldaki kaput mandallarını açtım. Aracım söndürülene kadar başında bekledim. Mücadeleyi bırakmadığınız zaman kazanıyorsunuz. Araçlarımızda her türlü güvenlik tedbiri alınıyor. Ben, yarış olmasaydı burada olamazdım. Tutkusunun olması insanın hayatta bazı şeyleri aşmasını kolaylaştırıyor” ifadesini kullandı.