Haydi ‘Milli Takım’ başarabilirsin!

A Milli Futbol Takımı’nın dönmesi gereken kritik virajları hepimiz büyük bir heyecanla takip ederiz, öyle değil mi? Bu kez kritik virajdan dönme sırası milli tenisçilerimizde... A Milli Erkek Tenis Takımımız, Davis Cup kapsamında Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off karşılaşmalarında İsrail karşısında tarihi maçlara çıkacak. Millilerimiz, eğer tekler ve çiftler düzeyinde oynanacak maçlarda başarılı olabilirse, birinci kümeye yükselecek. Yani işin düz tarifi, sınıf atlayacağız!

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Danimarka’yı 2019’un Eylül ayında 3-2 yenerek bu noktaya gelen millilerimize dair kampta bulunan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli dostum Mirza Naibi’den aldığım duyumlarsa çok olumlu.

Antalya’da bugün oynanmaya başlanacak olan karşılaşmalar öncesinde oyuncularımızın moral ve motivasyonları üst düzeyde.

Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Marsel İlhan, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel’den oluşan kadromuzda, özellikle Cenk ve Altuğ’un performanslarını yakından takip etmenizi, altını çizerek tavsiye ediyorum. Çekişmeli geçmesi beklenen bu kritik virajda, bizi bir üst kümeye ulaştıracak olan maçlarsa tekler olarak gözüküyor.

Çiftlerde İsrailli oyuncuların başarısını kabul etmek lazım. Yine de teklerle başlayacak karşılaşmalarda arka arkaya gelecek galibiyetler, çiftler müsabakalarında da bizim için olumlu anlamda farklı bir atmosferin doğmasına yol açabilir.

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Bu arada, İsrail’in başarlı isimlerinden Dudi Sela’nın kadroda yer almaması da bizim için önemli bir avantaj. Sela’nın bulunmadığı kadroda İsrail’i temsil edecek isimlerse Edan Leshem, Yshai Oliel, Ben Patael, Daniel Cukierman ve Jonathan Erlich’ten oluşuyor.

Tabii böylesine önemli mücadeleler serisinde Antalyalılara da büyük iş düşüyor. Belek Turizm Merkezi’ndeki Megasaray Tenis Akademisi’nde oynanacak olan karşılaşmalarda sporcularımızın yalnız bırakılmaması, desteklenmesi gerekiyor.

Eminim ki, seyirci desteğiyle birlikte hissettireceğimiz ‘ev sahibi’ olma avantajı, maçların sonuçlarına da yansıyacaktır. Haydi Milli Takım, başarabilirsin!