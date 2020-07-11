‘Hedef Birleşik Arap Emirlikleri’

BAE’nin Körfez’in en dinamik pazarı olduğunu kaydeden EİB Başkanı Jak Eskinazi, “BAE’nin yıllık 20 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı var. Gıda ihtiyacının yüzde 90’lık kısmını ithalat yoluyla karşılıyor. Helal gıda ürünlerini tercih etmeleri de bizim için avantaj” dedi.