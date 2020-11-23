‘Hedefe ulaşacağız’

Teknik Direktör Soner Tolungüç Somaspor maçını telafi etmeleri gerektiğini belirtti. Futbolda geçmişin olmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, “Bizim gibi grubun iddialı ekiplerinden Somaspor’a yenildik. O karşılaşmadan gerekli dersleri çıkardık. Önümüze bakmak zorundayız. Futbolda geçmişe takılmamak gerek. Arhavispor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Yeni bir galibiyet serisi yakalayarak zirve yolundaki yarışta kayıpsız yolumuza devam etmek istiyoruz. Ekibime güvenim tam. Hedefimize ulaşacağımızdan eminim” dedi.