'Hedefimiz belli'

ING Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ilk kaybını yaşayan Pınar Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, takımına sahip çıktı. Mağlubiyeti ‘Yol kazası’ olarak yorumladı, “Bu yenilgi bizi hedefimizden saptırmadı” dedi.

ING Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezona damgasını vuran ve beklentileri yükselten Pınar Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni sezonun 2. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol’a 59-55 mağlup olan takımının arkasında durdu. Yenilginin, takımını hedefinden saptırmayacağını belirten Büyükkarcı, “Lig çok uzun bir maraton ve bu tip kazalar olabiliyor. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Nazar boncuğu olsun. DJ Kennedy’nin maçtan önce yapılan Covid testinin pozitif çıkması kendisi kadar takımı da olumsuz yönde etkiledi. Ama bu tip durumlara hazırlıklı olmak durumundayız” dedi.

“Taraftarlarımız takımlarına güvenmeye devam etsin” diyen Başkan Büyükkarcı, “Beklediğimiz ve hak ettiğimiz başarılara ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

‘Store’a ilgi büyük’

Öte yandan Mavibahçe’de geçtiğimiz gün açılışı yapılan KSK Store by Sportive hakkında da bilgi aktaran Büyükkarcı, “Karşıyaka taraftarlarının özlemle beklediği KSK Store hizmete girdi. Taraftarlarımız kulübümüzün çok farklı ve kaliteli lisanslı ürünlerini bulacağı KSK Store, Karşıyaka Spor Kulübü’ne yakışır bir şekilde açıldı. Taraftarlarımızın lisanslı ürünlerimize ilgi gösterip beğeneceklerine şüphemiz yok. E-spor ile ilgili gerekli çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konuyla ilgili yakın zamanda gerekli açıklamalar yapılacak” diye konuştu.