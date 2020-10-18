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    HaberlerEge Haberleri Hem estetik hem doğal görünüm
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    18.10.2020 - 00:03 |

    Hem estetik hem doğal görünüm

    Burun estetiği ameliyatı olmak isteyenlerin endişe duyduğu operasyon sonrası morluk ve şişlikler, Kapalı Rinoplasti (burun estetiği) yöntemiyle önemli ölçüde azalıyor.

    Hem estetik hem doğal görünüm

    Cildi kesmeden burun içinden müdahale ettiklerini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Korhan, “Yöntemle burun ucu bağları korunuyor, cilt daha az zarar görüyor. Böylelikle doğal görünüm korunmuş oluyor. Operasyon iki saat kadar sürüyor. Hastalarımız yaklaşık 1 hafta süre içinde işlerinin başına dönebiliyor” diye konuştu.

    Yurtdışından da çok sayıda hasta geldiğini belirten Korhan, “İzmir önemli bir sağlık turizmi kenti olma potansiyeline sahip. Yurtdışına göre yüzde 50 daha uygun fiyatlar sunuyoruz” dedi.

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