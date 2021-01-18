Hem sevindirdi hem korkuttu

Ege’nin birçok yerinde dört gün önce başlayan kar, aralıklarla devam ediyor. Kimi yerlerde yollar trafiğe kapanıyor, bazı vatandaşlar da kar topu oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Belediyeler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için seferber oluyor. Çanakkale’de Ayvacık, Çan ve Yenice ilçeleri ile Bayramiç ilçesinin Kazdağları yamacında yer alan köyler, kar yağışıyla beyaza büründü. Kapalı köy yolu bulunmayan kentte, yağışın etkisini artırdığı güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü.

İki araç kurtuldu

Manisa’nın Soma, Kırkağaç, Demirci, Turgutlu ve Kula ilçelerinde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ege Bölgesi’nin en önemli ulaşım yollarından olan İzmir-Ankara D-300 karayolunda küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüldü. Öte yandan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, Kırkağaç’a bağlı Çiftlik Mahallesi’nde yolda mahsur kalan 7 kişi ve 2 aracı kurtardı.

İzmirliler sevindi

İzmir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar, vatandaşı sevindirdi. Aliağa, Bornova Kemalpaşa’da kar yağışını gören İzmirliler, kar topu oynamaya çıktı. Karla kaplanan İzmir- Manisa kara yolu Sabuncubeli mevkisinde ekipler, kar küreme araçlarıyla yolları temizleyerek, tuzlama çalışması yaptı.

Balıkesir’de de kar yağışı nedeniyle 284 mahalle yolunda ulaşım kapandı. İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe ve Susurluk gişeleri arasında da kar yağışı devam etti. Güzergahta trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerce, yol temizleme çalışması gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, greyder, çekici, tuzlama araçlarıyla yol açma çalışmalarını yürüttü. Şapçı ve Hamas Çakılı mevkisinde araçların zincirsiz geçişine izin verilmedi. İlçede devriye gezen polis ekipleri, vatandaşlarla kartopu oynadı.

Aliağa bembeyaz

Uzun yıllar sonra kar yağışı alan Aliağa’nın dört bir yanı beyaza büründü. Aliağa Belediyesi ekipleri de, vatandaşın zorluk yaşamaması için seferber oldu.

‘Öyle bir yerdeyim ki’

İzmir’in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri yol çalışmalarına hız verdi, kentin diğer köşesi olan Karaburun’da da nergiz çiçekleri kendini gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin farklı bölgelerinden zıt manzaraları Hasan Hüseyin Korkmazgil’in ‘Öyle bir yerdeyim ki’ şiirinin sözleriyle paylaştı. Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Kiraz’daki kar manzaralarıyla Karaburun’da bahar aylarını andıran görüntüleri paylaşan Başkan Soyer, “Yaprak döker bir yanımız. Bir yanımız bahar bahçe. Tüm mevsimleri doya doya yaşayacağımız haftasonlarına az kaldı” dedi.

Belediyeler mesaide...

Buca ile Kınık belediyeleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için seferber oldu. Buca Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren ve bembeyaz görüntülerin oluşmasını sağlayan kar yağışı nedeniyle harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yağışla birlikte yollarda tuzlama çalışması başlattı.

Kınık Belediyesi, ilçede etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Ana caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.