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    HaberlerEge Haberleri Heyecan, yüreklere sığmadı
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    31.08.2020 - 00:04 |

    Heyecan, yüreklere sığmadı

    Heyecan, yüreklere sığmadı

    Konak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda saygı yürüyüşü düzenledi. Gündoğdu Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen korteje, Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pandemi nedeniyle yürüyüş sosyal mesafeye uygun ve maskeli gerçekleşti. Evleri yürüyüş güzergahında olan vatandaşlar da balkonlara çıkarak alkış ve bayraklarla 30 Ağustos coşkusuna katıldı. Başkan Batur, Milli Mücadelede ilk kurşunun Konak’tan atıldığını söyledi, “Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyete bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkacağımız. Atatürk, bu zaferi ekonomik zafer ve çağdaş medeniyet yolunda kazanılan zaferlerle de taçlandırdı. Biz Cumhuriyeti, Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet olarak tanıyoruz. Böyle tanımaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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