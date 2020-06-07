Hobileri gelir kapıları oldu

ÇAİki kardeş, yılda 30 ile 35 arası yaptıkları gemi maketlerini ebat ve boyutlarına göre, 10 bin ile 20 bin lira arasında satıyor. Bülent Sağdıç, “Yaptığımız ürünler ilgi çekince, bu işi ticari anlamda yapmak istedik. Bir sürü detayları var. Pervanesi, dümeni, borda boyası, yanına yazıları, çabası, dümeni, gemide ne varsa, hepsini yapmaya çalışıyoruz” dedi. Murat Sağdıç da, “Türkiye’de, iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda, bu işi yapan diğer meslektaşlarımızla beraber faaliyetimizi Gelibolu’da sürdürüyoruz. Ben daha çok işlerin, boya tesviye halleriyle uğraşıyorum” dedi.