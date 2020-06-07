07.06.2020 - 00:01 |
Hobileri gelir kapıları oldu
NAKKALE’NİN Gelibolu ilçesinde yaşayan Bülent Sağdıç (46) ve Murat Sağdıç (43) kardeşlerin hobi olarak başladıkları maket gemi yapımı, mesleğe dönüştü. 14 yıl önce ilçedeki Aksoy Tersanesi’nde maket gemi yapımına başlayan iki kardeş, Türkiye başta olmak üzere Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Norveç, Danimarka, Kuveyt, Kolombiya ve Çin’e kadar maket gemi satışı yapıyor.
ÇAİki kardeş, yılda 30 ile 35 arası yaptıkları gemi maketlerini ebat ve boyutlarına göre, 10 bin ile 20 bin lira arasında satıyor. Bülent Sağdıç, “Yaptığımız ürünler ilgi çekince, bu işi ticari anlamda yapmak istedik. Bir sürü detayları var. Pervanesi, dümeni, borda boyası, yanına yazıları, çabası, dümeni, gemide ne varsa, hepsini yapmaya çalışıyoruz” dedi. Murat Sağdıç da, “Türkiye’de, iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda, bu işi yapan diğer meslektaşlarımızla beraber faaliyetimizi Gelibolu’da sürdürüyoruz. Ben daha çok işlerin, boya tesviye halleriyle uğraşıyorum” dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.