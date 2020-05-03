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    HaberlerEge Haberleri Horoz, iç transferde mutlu sona yakın
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    03.05.2020 - 00:00 |

    Horoz, iç transferde mutlu sona yakın

    Yukatel Denizlispor, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek savunma oyuncuları Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru’yla yaptığı iç transfer görüşmelerinde anlaşma aşamasına geldi.

    Horoz, iç transferde mutlu sona yakın

    Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde sürdüren yeşil siyahlılarda 3 oyuncuyla görüşen Başkan Ali Çetin, transferde önemli yol kat etti. Oyuncuların da Denizlisporda kalmakta istekli olduğu ve resmi imzaların en kısa zamanda atılacağı kaydedildi. Ege ekibinde Zeki 23 lig maçında forma giyerken, Mustafa da 20 müsabakaya çıkıp 3 gol attı. Oğuz da 20 Süper Lig karşılaşmasında yeşil siyahlı formayı terletti.

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