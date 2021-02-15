İki çocuk merkezi daha

Pandemi nedeniyle kapalı olan Bornova Belediyesi’ne bağlı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde kayıtlı çocuklar, evlerinde ziyaret ediliyor. Mevlana, Altındağ ve Evka-3 mahallelerinde bulunan merkezlerde eğitim alan minikleri ziyaret eden görevliler, çocukların durumu hakkında bilgi aldı; boyama kitabı ve boya hediye etti. Merkezlerle kadınların hayatın içinde daha fazla yer aldığını belirten Başkan İduğ da, “Doğanlar Mahallemizde de yeni bir merkez hazırladık. 5’inci merkezimizi de Serintepe Mahallemizde açmayı planlıyoruz” dedi.