15.06.2020 - 00:03 | | YUSUF Ã‡INAR Â
IlÄ±caâ€™ya akÄ±n var
NormalleÅŸme sÃ¼reciyle birlikte Ã‡eÅŸmeâ€™de hareketlilik baÅŸladÄ±. Hafta sonunu ve gÃ¼zel havayÄ± fÄ±rsat bilen Ã§ok sayÄ±da gÃ¼nÃ¼birlik tatilci, IlÄ±caâ€™ya akÄ±n etti.
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ IlÄ±ca PlajÄ±â€™nda Kovid-19 Ã¶nlemleri Ã§erÃ§evesinde, Ã‡eÅŸme Belediyesiâ€™nce yapÄ±lan 6â€™ÅŸar metrekarelik sosyal mesafe localarÄ± doldu. LocalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki alanlarda da sosyal mesafe kuralÄ±na dikkat edildi.
Soyunma kabini, duÅŸ ve tuvalet hizmetlerinin Ã¼cretsiz olduÄŸu plajda, ÅŸezlong ve ÅŸemsiyeler geÃ§en yÄ±l belediye tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tatilciler, kendi ÅŸemsiyelerini getirerek Ã¼nlÃ¼ plajdan hiÃ§bir Ã¼cret Ã¶demeden yararlanabiliyor.