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    15.06.2020 - 00:03 | | YUSUF Ã‡INAR Â

    IlÄ±caâ€™ya akÄ±n var

    NormalleÅŸme sÃ¼reciyle birlikte Ã‡eÅŸmeâ€™de hareketlilik baÅŸladÄ±. Hafta sonunu ve gÃ¼zel havayÄ± fÄ±rsat bilen Ã§ok sayÄ±da gÃ¼nÃ¼birlik tatilci, IlÄ±caâ€™ya akÄ±n etti.

    IlÄ±caâ€™ya akÄ±n var

    DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ IlÄ±ca PlajÄ±â€™nda Kovid-19 Ã¶nlemleri Ã§erÃ§evesinde, Ã‡eÅŸme Belediyesiâ€™nce yapÄ±lan 6â€™ÅŸar metrekarelik sosyal mesafe localarÄ± doldu. LocalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki alanlarda da sosyal mesafe kuralÄ±na dikkat edildi.

    Soyunma kabini, duÅŸ ve tuvalet hizmetlerinin Ã¼cretsiz olduÄŸu plajda, ÅŸezlong ve ÅŸemsiyeler geÃ§en yÄ±l belediye tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tatilciler, kendi ÅŸemsiyelerini getirerek Ã¼nlÃ¼ plajdan hiÃ§bir Ã¼cret Ã¶demeden yararlanabiliyor.

    Depremin etkilediÄŸi ElmalÄ± Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl KarlÄ±ova-Yedisu arasÄ± KaynarpÄ±nar köyü olan 5,7 büyüklüÄŸündeki depremde Yedisu ilçesine baÄŸlÄ± ElmalÄ± ve Dinarbey köylerinde bazÄ± ev ve ahÄ±rlarda çökme meydana geldi.
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