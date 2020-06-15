IlÄ±caâ€™ya akÄ±n var

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ IlÄ±ca PlajÄ±â€™nda Kovid-19 Ã¶nlemleri Ã§erÃ§evesinde, Ã‡eÅŸme Belediyesiâ€™nce yapÄ±lan 6â€™ÅŸar metrekarelik sosyal mesafe localarÄ± doldu. LocalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki alanlarda da sosyal mesafe kuralÄ±na dikkat edildi.

Soyunma kabini, duÅŸ ve tuvalet hizmetlerinin Ã¼cretsiz olduÄŸu plajda, ÅŸezlong ve ÅŸemsiyeler geÃ§en yÄ±l belediye tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tatilciler, kendi ÅŸemsiyelerini getirerek Ã¼nlÃ¼ plajdan hiÃ§bir Ã¼cret Ã¶demeden yararlanabiliyor.