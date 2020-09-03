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    03.09.2020 - 00:02 |

    İmar sorgulaması için beklemeye son

    Bergama Belediyesi, dijitalleşme yolunda önemli bir adım attı.

    İmar sorgulaması için beklemeye son

    Vatandaşlara sağlamak adına İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, e-imar sistemine geçti.
    Bergamalılar, belediyenin www.bergama.bel.tr web internet sayfasına girip, e-imar linki üzerinden rahatlıkla kullanabilecek. Ada ve parsel bilgileri girilerek imar durumu için sorgulama yapılabilecek.

    137 yerde başladı

    Göreve geldikleri ilk günden itibaren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde tıkanan hizmetleri tekrardan gözden geçirdiklerini ve kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Hakan Koştu, “İmar durumu almak için günlerce belediye kapısında bekleme dönemini bugün itibariyle bitirdik. Kırsal mahallemiz dahil, toplam 137 mahallemizin tamamı e-imar uygulamasına açıldı. Teknolojiyi ve dijitalleşmeyi belediyemizin her bir hizmetinde kullanmaya, vatandaşlarımıza önümüzdeki süreçte yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz” dedi.

    Tarihi binadan mahalle evine

    Bergama Belediyesi ile Alman Kazı Enstitüsü arasında ‘Mahalle Evi’ restorasyonu yapılmak üzere işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü, Belediye Başkanı Hakan Koştu ile Enstitü Başkanı Felix Pirson imzaladı. Protokolle, 450 ada, 24 parselde kayıtlı tarihi bina restore edilecek.

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