İnovasyonla gelen başarı

İzmir’de faaliyet gösteren bir firma, dört yıl önce Hollanda polisine üniforma sağlamak için açılan ve çok sayıda uluslararası firmanın katıldığı ihaleyi kazandı. Toplamda 1 milyon 200 bin parçalık üniforma üretmek için çalıştıklarını belirten Narkonteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, “Aldığımız ihale 25 milyon euro’nun üzerinde ve 10 yıl boyunca, teknik tekstil ürünü özel kumaştan üniformaları Hollanda polisine biz sağlayacağız” diye konuştu.

Dört yıldır üretimin sorunsuz sürdüğünü, şu ana kadar 600 bin üniformanın Hollanda polisi tarafından kullanıldığını ve herhangi bir şikayet almadıklarını ifade eden Narbay, “Dayanıklı, terletmeyen ve defalarca yıkanmaya rağmen rengi atmayan özellikleri var” dedi.

Kilosu 60 dolar

Sektörü ve tekstil dışsatımını da değerlendiren Narbay, “Türkiye’nin kilogram başına ihracat rakamı yaklaşık 1.5 dolar ancak hedef hedef 2 dolar olarak belirlendi. Hazır giyim sektörünün ise şu anki kilogram başına ihracat değeri 17 dolar ve bizim ürünün kilogram değeriye 60 doları buluyor. İnovatif ürünlerle ihracatımızı artırabiliriz.”

Türk ihracatçısının değişime çabuk ayak uydurduğuna sözlerine ekleyen Narbay, “İhracatçı kriz ortamlarında hızlı çözüm üretiyor. Çabuk toparlanacağız” ifadelerini kullandı.