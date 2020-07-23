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    HaberlerEge Haberleri İş ve eleman arayan Çiğli’ye
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    23.07.2020 - 00:03 |

    İş ve eleman arayan Çiğli’ye

    İş ve eleman arayan Çiğli’ye

    Çiğli Belediyesi’nin öncülüğünde; Türkiye İş Kurumu, özel istihdam büroları ve bölgedeki firmaların katkılarıyla “İş’te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi” projesi başlatıldı. Bu doğrultuda, iş arayan vatandaş ile nitelikli iş gücü arayan işverenler www.istecigli.com sayfasında bir araya gelecek.

    İş arayanlara CV hazırlama, mülakat teknikleri, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında destek verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Halk Eğitim Merkezleri, Üniversiteler, KOSGEB ve İŞKUR destekli mesleki eğitimler ile ilgili de bilgi paylaşımı yapılacak.

    Projeyle Çiğli’de istihdam sorununa uzun soluklu bir çözüm getireceklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler ekonomik sıkıntıları çok daha fazla hissedilir kılmaya başladı. Bu sıkıntıların başında da işsizlik sorunu geliyor. Projeyle, kentimizin istihdam potansiyelini belirleyecek ve bu potansiyeli iş arayan vatandaşla buluşturacağız. Böylece hem istihdam sorununa çözüm üretecek hem de kentimizin üretim kapasitesini artıracağız” diye konuştu.

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