Işık bahçeleri

“Geceyi dinliyorsun, kucağında zamanlar... Renkli anılar, bir zaman sonra ayrılanların acısıyla örülüyor.” (Ahmet Oktay)





Tembelliğin farklı uygulamalarını sergilediğim okul günlerimi... O eylemlerimde yardımlarını esirgemeyen iyi yürekli arkadaşlarımı... Tüm zıpırlıklarımı hoşgörüyle karşılayan, tatlı-sert yöneten sevgili hocalarımı özlüyorum giderayak...

Duyarsam unuturum

Görürsem hatırlarım

yaparsam öğrenirim



diyor büyük usta Konfüçyüs... Ticaret Lisesi son sınıfta adı finans olan dersimizin ismi akademiye geçtiğimizde maliye oldu. Dersin içeriğine baktığımızda da maliye ismi daha bir yakışıklı duruyordu. Lisede finans hocamız Haydar Ilgaz, hafif sert ama tonton görünümlü sevgili hocamız... Lise sonda tüm spor dallarında antrenman-maç izinli sayılıyorum. O günler de rastlantısal hocamızın sözlü ya da yazılı sınavlarına denk geliyor. Genelde tembelim, özelde finans dersini düzenli çalışıyorum. Ders yılının ilk yarısı bitmek üzere. Haydar Hoca’nın not defterinde benim bölgem boş arazi, ne sözlü ne de yazılı notum var. Ama hazırlıklıyım. Hocamın bombayı patlatacağı günü bekliyorum. Sonunda o gün geldi. Hoca sınıfa girer girmez, 582 tahtaya...



Haydar Hoca ön sıralara da kendine bir yer açtı, aldı beni karşısına, kitabın ilk sayfasından girişti bombardımana. Sınıfta tık yok, suskunluk... Sadece hoca ile ikimiz konuşuyoruz. Tam 45 dakika sürdü. Futbol maçının ilk yarısı gibi. Hoca soruyor, ben yanıtlıyorum. Boş yok. Kitabın ortasına geldiğimizde sınav sonlandı. Bütün soruları doğru yanıtlamışım. Ama kan ter içindeyim. Maç oynasam daha kolay...

Sınav bitti, hoca sınıfa döndü: “Bülent, bundan böyle benim dersimin olduğu günlerde dilediğince izinlidir.” Sevgili Haydar Ilgaz, bu sözlü sınavı diğer son sınıfların tümüne övgüyle anlattı. Futbolcuydum, ünlüydüm. Güzel yürekli hocamın katkılarıyla daha da ünlendim.



Hasan Olalı, ekonomi yani iktisat biliminde tarihin altın sayfalarında hak ettiği yeri alan, özünde bir lise öğretmenidir. Lise öğretmenliğinden iktisat profesörü olan ender bilim insanlarından da biridir. Sevgili Olalı da lise sonda iktisat öğretmenimizdir. Öyle bir ders anlatır ki, kapayın önünüzdeki kitabı, hocayı dinleyin. Ağzından sanki bal damlardı.



Dudaklarından dökülenlerden gerekli görüyorsanız birkaç not alın, kitaba gerek yok. Sınavlarda sıkıntısız geçer, not alırsınız. Lise sonda 18 yaşındaydım. Üzerinden 60 yıl geçti. (Vay anasını!) Neredeyse son durağa gelmek üzereyim.



Ekonomide liberal akımın öncüsü Adam Smith’tir. Bu bilim insanının liberal ekonomiyi tanımlayan özlü sözleri hâlâ belleğimdedir. “Bırakınız yapsın, bırakınız geçsin. Dünya kendi kendine yürür” Hasan Olalı, kendini ekonomi bilimine ve de insan yetiştirmeye adamış, seçkin insan örneklerinin önünde gelir.



68 kuşağının İzmir Ticaret Lisesi... Kendi zamanının en seçkin yeterli bilim kurullarından biriydi. Hoca-larımız ile okullarımız ışık bahçelerimizdi.



Herkes ibret almalı bence...



Hayatı Senegal’den Liverpool’a uzanan futbolcu Sadio Mane, camı kırık bir telefon kullanıyor diye alay konusu olmuş.



Buna şöyle bir cevap vermiş: “Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ve 2 jet uçağı isteyeyim? Bu dünya için ne işe yarar? Açlıktan öldüm, tarlalarda çalıştım, yalınayak oynadım ve okula gitmedim. Artık insanlara yardım edebilirim. Okullar kurup fakirlere yiyecek veya giysi vermeyi tercih ederim. Okullar ve stadyum yaptım; insanlara kıyafet, ayakkabı ve yiyecek sağlıyoruz. Ayrıca aile ekonomisine katkı sağlamak için çok fakir bir Senegal bölgesinden tüm insanlara aylık 70 avro veriyorum. Lüks arabalar, lüks evler, geziler ve hatta uçaklar sergilememe gerek yok. Halkım, hayatın bana verdiklerinden birazını alsın bu daha önemli.”



Milyon dolarlık hayatlar yaşayan insanlar, bunu yapmadıkları için dünya eşitlikten ve adaletten çok uzak. Gözü aç olan her zengine ibret olsun. Alıntı...



Ay karanlık



maviye çalar gözlerin

yangın mavisine

rüzgârda asi,

körsem, senden gayrısına yoksam

bozuksam, can benim, düş benim,

ellere nesi?

hadi gel, Ay karanlık...

Altın Sözler



Âlimin mürekkebi, şehidin kanı ile tartılır; âlimin mürekkebi ağır gelir.

Hz. Muhammed



Dünya, öğrenen çocukların soluğuyla ayakta kalır ancak.

Talmud’dan



Ölümsüzlük herkesin harcı değildir.

Goethe



İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır.

Victor Hugo



Aklını kullanma gücünü göster.

Emmanuel Kant

n İnsan yaanlıyor ki, kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun.

Katherine Hepburn