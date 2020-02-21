21.02.2020 - 00:02 |
İskender Doğan’la nostalji yolculuğu
Türk sanat yaşamına adını yazdıran usta isimleri vatandaşlarla buluşturan, Narlıdere Belediyesi Popüler Müzik Korosu, bu kez İskender Doğan’ı ağırladı.
Narlıderelilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, salon tıka basa doldu. Gecede, 20 eser seslendirildi.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.