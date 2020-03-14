14.03.2020 - 00:00 |
İzmir Cup’a koronavirüs engeli
Altınordu tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup, Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
İzmir Selçuk’ta 3-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon bu yıl 7. kez yapılacaktı. Dünyaca ünlü kulüplerin 12 yaş altı takımlarının yer alacağı U12 İzmir Cup’a 18 ülkeden 48 kulüp kayıt yaptırmıştı. Katılımcılar arasında Chelsea, Leicester City, Arsenal, Milan, Porto, Benfica, Athletic Bilbao, Valencia, PSV ve Marsilya gibi tanınmış kulüpler yer alıyordu. U12 İzmir Cup, 2016’da Brüksel’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle de ertelenmişti.
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