'İzmir spor camiası kampanyayı desteklemeli'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın, İzmir’de 1000 adet tablet dağıtması, kentte memnuniyet yarattı. Küçük Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik, “İzmir’de böyle güzel hareketler görmeyi özlemiştik” dedi





Eğitimin koronavirüs nedeniyle uzaktan gerçekleştirilecek olması sonrası gazeteci Hande Fırat’ın, tablet ve bilgisayar yardımı çağrısına İzmir’den çok anlamlı bir destek geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’de 1000 adet tablet dağıttı. Vekil Çankırı’nın bu hareketi kentte mutlulukla karşılanırken, Küçük Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik ise Çankırı’ya İzmir adına teşekkür etti.



Küçük Kulüp Başkanı Sarıgedik, “Sayın Vekilimiz Çankırı’ya teşekkür etmekle birlikte İzmir spor kamuoyunun ve tenis camiasının da bu anlamlı kampanyaya katılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir’in köklü kulüpleri ve spor dünyası, böylesine hayırlı bir işte bir araya gelmeli. Kulüp yöneticilerimizi ve başta futbolcular olmak üzere sporcularımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi.



Kampanyanın büyümesi gerektiğini söyleyen Sarıgedik ayrıca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün evlerdeki atıl durumdaki bilgisayar ve tabletleri de alarak kullanışlı hale getirerek öğrencilere kazandırdığını söyledi.



