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    HaberlerEge Haberleri İzmir unutmayacak
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    18.01.2021 - 00:02 |

    İzmir unutmayacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 10 Ekim Ankara Gar katliamı ve burada yaşamını yitirenlerin anısına açtığı ‘10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri’ proje yarışması sonuçlandı.

    İzmir unutmayacak

    32 projenin başvurduğu yarışmada peyzaj mimarı Sezgin Karaman, mimar Baha Yurttaş ve Faruk Makuloğlu’ndan oluşan ekibin hazırladığı proje birinci oldu. Bu proje, ‘aydınlığa yürüyüş’ temasıyla katliamda yaşamını yitiren 103 kişiyi merkezine alıyor.

    Ödül töreni bugün

    Kazananların katılımıyla çevrim içi kolokyum ve temsili ödül töreni, bugün 18.30’da yapılacak. Kolokyum bilgileri ve online sergi için www.izmirworkshop.org adresi ziyaret edilebilir.

    10 Ekim 2015’te, saat 10.04’te ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingi için Ankara Garı önünde toplanarak yürüyüş alanına ilerleyen gruplara Tren Garı kavşağında üç saniye arayla IŞİD/DEAŞ terör örgütü tarafından iki canlı bomba saldırısı düzenlenmiş, 103 kişi yaşamını yitirmiş, 450’den fazla kişi de yaralanmıştı.

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