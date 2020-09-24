İzmiras Rotaları nefes aldıracak

Başkan Tunç Soyer, kent merkezini doğal alanlara bağlayacak dört yeşil koridorun en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü’nde Kordon’u trafiğe kapatarak yayalara bıraktı. Dj performanslarından jonglör gösterisine kadar gün boyu çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Birinci Kordon, Karbon Ayak İzi Enstalasyonunun açılışına da ev sahipliği yaptı. Belediye Bandosu ile kortej eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden Gündoğdu Meydanı’na yürüyen Başkan Tunç Soyer, “Amacımız ‘Otomobilsiz Kent Günü’nde sokaklarda motorlu araçlar yerine sadece yayaların, bisikletlilerin ve toplu ulaşım araçlarının olmasını sağlayarak karbon salınımını düşürmek ve şehrimizde bu konuda bir farkındalık yaratmak” dedi.

500 kilometrelik yürüyüş yolu

Kent merkezini kesintisiz olarak doğal alanlara bağlayacak dört yeşil koridor (İzmiras Rotaları) belirlediklerini de belirten Soyer, “Bostanlı ve Yamanlar arasını Kuzey Rotası; Kültürpark, Meles ve Kaynaklar Köyü’nü Güney Rotası; Yeşilova Smyrna ve Homeros Vadisi’ni Doğu Rotası; Karşıyaka Gediz Deltası güzergahını ise Batı Rotası olarak saptadık. Sadece Efeler Yolu projesi ile Doğu Rotası’nda, 500 kilometrelik bir yürüyüş yolu hayata geçecek” diye konuştu.