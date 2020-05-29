İzmir’de dayanışma örneği sergileniyor

İzmir’de salgın sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyaları sürüyor. Bu kapsamda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, veresiye defteri satın aldı. Saygılı, “Osmanlı medeniyetinin ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışının en güzel örneğinden biri olan zimem defteri geleneği, yardımlaşmanın, dayanışmanın, anlayışın tüm güzelliklerini içinde barındırıyor. Ülkesine aşık işadamları olarak bizler de, bir yandan üretimin aksamaması ve salgının geniş çaplı bir ekonomik krize yol açmaması adına gayret gösterirken, bir yandan da düzenlediğimiz yardım kampanyaları ve farkındalık çalışmalarıyla devletimize ve milletimize olan desteğimizi her alanda sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Borçları kapattı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da, ‘Askıda Reçete’ projesi kapsamında ilaçlarını veresiye defterine yazdıran ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok Bornovalının işinden olduğunu ya da gelir kaybına uğradığını ifade eden Başkan İduğ, “Bu vatandaşlarımız için devletin karşıladığı bedel dışında kalan miktar bile büyük bir yük olabiliyor. Bu nedenle başlattığımız kampanyanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başta işadamları olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eczacılardan teşekkür

Başkan İduğ’a ve tüm hayırseverlere teşekkür eden eczacılar ise, “İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Bize gelen vatandaşı parası yok diye gönderemeyiz. Bu nedenle salgın sürecinde veresiye defterleri tutmaya başladık. Sorun karşısında gösterdiğiniz hassasiyet herkese örnek olmalı” ifadesini kullandı.