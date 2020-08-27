İzmir’de sokak düğünü yasağı!

İzmir’de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı. Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, düğün, nişan, nikâh, kına gecesi, gelin alma, sünnet ve mevlit organizasyonlarındaki önlemlerle ilgili bazı yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmamasına karar verildiği bildirilen açıklamada, ihtiyaç halinde, uygun olması durumunda, kaymakamlıktan izin alınarak okul bahçelerinin düğün amaçlı kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, nikâh ve düğün organizasyonlarında tüm katılımcıların maske takacağı, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar ile semptom gösterenlerin salona alınmayacağı, birinci derece akrabalar (anne, baba, dede, büyükanne) dışında 65 yaş üzeri kişilerin tesislere giremeyeceği bildirildi. Teyze, hala, amca, dayı, kuzenlerin birinci derece akraba sayılmayacağı da açıklamada vurgulandı.

Bulaş riskini azaltmak amacıyla organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına, yemekli düğünlerde servisin 1 saat içinde tamamlanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, akşam düğünlerinin 20.00-22.30, gündüz düğünlerinin de 13.30-16.00 saatleri arasında yapılabileceği belirtildi.