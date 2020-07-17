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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de son derbi
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    17.07.2020 - 00:00 |

    İzmir’de son derbi

    TFF 1. Lig’de 34. haftanın açılış maçında iddiası bulunmayan iki Ege temsilcisinden Ekol Göz Menemenspor evinde Altınordu ile prestij mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

    İzmir’de son derbi

    Menemen İlçe Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak İzmir derbisinde Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Ligdeki ilk yılında 33 maçta 43 puan toplayarak 11. sırada yer alan Menemenspor, geçen hafta 36 puana ulaşarak kümede kalmayı garantileyen 14. sıradaki Altınordu’ya sezonun ilk yarısında tek golle mağlup olmuştu.

    Gençler ağırlıkta olacak

    Sarı lacivertlilerde hafta içinde takımdan ayrılan Mehmet Boztepe ile sarı kart cezalısı kaleci Selmani forma giyemeyecek. Kırmızı lacivertlilerde ise sarı kart cezalısı stoper Sinan ile sakat olan Batuhan, Enes, Okan ve Kahraman kadroda yer almayacak. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’nun derbide fazla forma şansı bulamayan, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroları sahaya sürmeleri bekleniyor.

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
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