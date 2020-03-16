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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in parlayan yüzü gastronomi
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    16.03.2020 - 00:04 |

    İzmir’in parlayan yüzü gastronomi

    İzmir’in parlayan yüzü gastronomi

    Ege Bölgesi’nde yemek kültürünün önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını vurgulayan Hasan Küçükkurt “Üniversiteler de önemli. Potansiyel geliştirilmeli” dedi.

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, zengin Ege mutfağı ve kozmopolit yapısı sayesinde gastronomi ve yemek kültürünün İzmir’in en önemli turizm potansiyellerinden birini oluşturduğunu söyledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün menüsünü hazırladığı yemekte Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar’la bir araya gelen İZSİAD Başkanı Küçükkurt, “Gastronomi turizmi İzmir’in parlayan yüzü” dedi.

    Rektör Prof. Murat Aşkar’ın, menüsünü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün hazırladığı bir yemekte bizi ağırlamalarından memnuniyet duyduklarını belirten Hasan Küçükkurt, “Bu alan, İzmir için büyük bir potansiyel barındırıyor, üniversitelerimizin bu bölümlerinin ortaya koyduğu işler de bunu destekliyor” dedi.

    Gastronomi turizminin önemine vurgu yapan Küçükkurt, “İnsanlar, ulaşımın kolaylaşması sonrası mutfak kültürü ile öne çıkan kentlere günübirlik gidip yemek yiyip dönüyor. İzmir; zengin ot kültürü, denizi, uygun iklimi ve tarih boyunca farklı kültürlerden damıtılarak gelen mutfak kültürü ile gastronomi turizminde önemli bir avantaja sahip. Bu alana yönelik akademik eğitim alarak aşçılığı bu kültürle harmanlayan işinin ehli aşçı adaylarımızı kentimizde tutarak bu potansiyeli büyütmeli ve geliştirmeliyiz” dedi.

    Ekonomi’nin gururu

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Murat Aşkar da, “İZSİAD’ı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün hazırladığı bir yemekte ağırlamak istedik. Gastronomi, son yıllarda her anlamda revaçta olan bir alan. Bu bölümümüz her geçen yıl daha büyük ilgi görüyor ve biz de bu alanı destekleyecek ve imkânlarını artıracak hamleleri yapıyoruz. Mezun aşçılarımızın İzmir yemek kültürüne katkı sunmalarından gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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