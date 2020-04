‘İzmirli sahip çıktı’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak için başlattığı ‘BizVarız’ kampanyasına İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi de destek verdi. İMO tarafından alınan 230 adet gıda paketi, Buca ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde dağıtıldı. Dağıtıma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş ve İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar katıldı. Dayanışma kampanyasının büyümesinin kendilerini umutlandırdığını söyleyen Tunç Soyer, “Gerçekten İzmir, İzmir’e sahip çıkıyor. Birbirine sahip çıkıyor İzmirli” diye konuştu.



‘Dayanışmanın önemi anlaşıldı’



İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar’a, yönetim kurulu üyelerine ve tüm inşaat mühendislerine teşekkür eden Soyer, “Bugün bütün dünya bu dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu keşfetmeye çalışıyor. Biz zaten böyleydik. Birbirimize destek vererek yaşadık. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ dedik. Bu kültürümüzde var” dedi. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da, böyle bir dayanışma kampanyasına destek vermelerinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.



Sağlık çalışanlarına özel servis



İzmir Büyükşehir, İzmir Tabip Odası’ndan gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti. ESHOT Genel Müdürlüğü sadece sağlıkçılar için üç yeni hat planlaması yaptı.



‘Sağlık Görevlileri İçindir’ yazılı bir tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları binebilecek. Sürücüler ve sağlık personeli arasında WhatsApp bağlantısının da sağlandığı araçlar, her gün 07.30 ve 16.30’da karşılıklı servis yapacak. Otobüsler; Gaziemir, Güzelbahçe ve Karşıyaka’dan hareket edecek. Gaziemir otobüs son durağından hareket edecek olan araç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne gidecek. Güzelbahçe otobüs son durağından hareket edecek olan servis, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek. Karşıyaka Girne Caddesi’ndeki McDonalds’ın önünden kalkacak olan otobüs de Çiğli Eğitim Bölge Hastanesi’ne ulaşacak.



Toplu ulaşım yüzde 85 düştü



İzmir’de, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma kullanım rakamlarındaki günlük düşüş yaklaşık yüzde 85’i buldu. 2 Mart Pazartesi günü 1 milyon 800 bin 436 olan yolcu sayısı, 6 Nisan’da 277 bin 259 olarak tespit edildi. Hafta sonu kullanma oranındaki düşüş ise yüzde 90’ı buldu. Tüm binişlerin yüzde 65’e yakınını karşılayan ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinin kullanım sayısı da 2 Mart’a göre yüzde 82 düştü. Arabalı vapurlarda da biniş sayısı yüzde 90 düştü. Metroda toplam biniş sayısı, 2 Mart’a göre yüzde 86,1 geriledi. Konak ve Karşıyaka tramvaylarında biniş sayıları da ortalama yüzde 91 düştü.



Mobil Mutfak’la 500 kâse çorba



Konak Belediyesi, Mobil Mutfak’la her gün şehrin farklı bir noktasında vatandaşlara çorba ikram ediyor. İkram sırasında uzun kuyruklar oluşmadan, sosyal mesafe korunarak servis yapılıyor. Çorbanın yanında verilen ekmeklerde de el değmeden hazırlanan paketli ürünler tercih ediliyor.



Her gün farklı bir noktada hizmet verecek olan Mutfak, ilk ikramını Tepecik’teki İşçiler Caddesi’nde yaptı. Vatandaşlar, hizmetin kendilerini memnun ettiğini belirtti.



Yöneticiler sahaya indi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer koronavirüs krizinde metropol dışındaki 19 ilçede daha etkin bir çalışma yürütmek için düğmeye bastı. Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun yönetiminde şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri ilçelerde sahaya çıktı. Başkan Vekili Mustafa Özuslu liderliğinde, belediyeye bağlı 13 şirketin başkanları ile genel müdürlerin her biri bir ilçede görevlendirildi.



Şirket olanakları kullanılıyor



Yöneticiler, ilçelerde Büyükşehir Yerel Yönetim Hizmetleri birimleriyle koordineli bir şekilde yurttaşlara destek veriyor. Görev aldıkları ilçelerde yurttaşların ihtiyaçlarını sorarak sorunları belirleyen yöneticiler ihtiyaç halinde gıda desteği, maske ve eldiven dağıtılması ve aksayan belediye hizmetlerinin bitirilmesi konusunda şirket olanaklarını da kullanıyor. Özuslu, “Sosyal belediyecilik bugünler için var” dedi.