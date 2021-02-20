Kadınlar başardı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Atça’da Efeler Diyarı Kadın Girişimi’nin ürünlerini sergileyeceği ve satışa sunacağı tesisin açılışını gerçekleştirdi. Kentin ekonomisinin %50’sinin tarıma dayalı olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, “Özellikle kadın kooperatiflerini dün olduğu gibi bugün de destekliyoruz. 19 koca yürekli kadın çıktı ve ‘Biz kooperatif kuracağı’ dedi. Çok değerli İzmir Büyükşehir Belediyesi Bakanımızın eşi Neptün Soyer’in desteği ile bugün hep beraber bu kooperatifi açacağız. Herkesin eline sağlık, yüreğine sağlık, iyi ki varsınız” dedi.

Tarladan sofraya

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ise, “Yanımızda, yöremizde bu yolda çalışan kadınlarla beraber dayanışma içinde olmak istiyoruz. Kooperatifçiliğin gelişim kuralı gönüllülük ve dayanışmadır. Tarladan sofraya yanınızdayız” diye konuştu.

Kooperatifin Kurucu Başkanı Müjgan Yıldırımkaya, “Bu yolda bizlerle yürümek isteyen, yüreği efe, Türk kadınlarını bizlerle çalışmaya davet ediyoruz” çağrısı yaptı. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da konuşmasında yerel tohumların üretimini ve çoğaltılmasını desteklediklerini ifade etti.

Yarışmaya davet

Aydın Büyükşehir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kadın-erkek eşitliğini anlatan soyut heykel yarışması düzenliyor. Kadınların özgürlüğü, çağdaşlığı, hakları, üretkenliği gibi konuların işlenebileceği yarışmada toplam 230 bin lira ödül verilecek. Ayrıntılı bilgi belediyenin internet adresinden temin edilebilir.