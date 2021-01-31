‘Kadınları yüceltecek projelerimiz sürecek’

Pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan İzmir Türk Koleji Uşakizade Köşkü, çevrimiçi yayınlarının ilkini Konak Belediyesi ile başlattı. Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım’ın nikahının 98’inci yıldönümünde gerçekleştirilen “Medeni Kanuna Doğru İlk Adım” adlı çevrimiçi yayınının ilk konuğu Konak Belediye Başkanı Abdül Batur oldu.



Moderatörlüğünü Yazar Birsen Ferahlı’nın üstlendiği oturumda Başkan Batur, Atatürk ve Latife Hanım’ın nikahlarına ev sahipliği yapan Uşakizade Köşkü’nün korunmasındaki emeklerinden ötürü, Atatürk Araştırmacısı ve Uşakizade Köşkü eski Müdürü Ahmet Gürel ve İTK Uşakizade Köşkü Müdürü Cemal Necip Gürel’e de teşekkür etti.



98 yıl önce bugün, Uşakizade Köşkü’nde Medeni Kanunun işaretinin verildiğini dile getiren Batur, “Bugün önemli bir gün; Türkiye’de önemli bir başlangıcın olduğu bir gün. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam 98 yıl önce bugün, burada Latife Hanım ile evlendi. O gün kıyılan nikâh çok önemliydi çünkü ufuktaki Medeni Kanunun da habercisiydi. Biz de Konak’ta kadınları, her noktada yüceltecek olan çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlara dönük 16 semt merkezimizde kadınlarımızı desteklemek adına birçok alanda açtığımız kurslarımız, pandemi nedeniyle ara vermiş olsa da pandemiden sonra devam edecek” dedi.



‘Tarih yeniden yazıldı’



Uşakizade Köşkü Müdürü Cemal Necip Gürel, “98 yıl önce bugün, bu odada kıyılan nikahta Atatürk, ayağa kalktı, ceketinin düğmelerini ilkledi ve Latife Hanım’ı masaya, yanına davet etti. Böylelikle Latife Hanım, kendi nikahında nikah masasına oturan ve özgür iradesi ile evlilik beyanı veren ilk Türk kadını olarak tarihe geçti. Bu oda Türk kadını için tarihin seyrinin değiştiği tarihin yeniden yazıldığı eşsiz bir odadır” dedi. Atatürk hakkında yazdığı kitaplarıyla da tanınan ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ışık tutan Ahmet Gürel de Milli Mücadelede Türk kadınının sahip olduğu öneme dikkat çekti.