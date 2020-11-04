Kaf Kaf, 14 yıl sonra Bursa’da

6.6’lık İzmir depremi sonrası psikolojik olarak ağır hasar alan yeşil kırmızılılar, ligde averajla kaybettikleri liderliğin telafisini, zorlu kupa mesaisinde tur şansı arayarak yapmak istiyor. Yıllarca aynı liglerde büyük rekabet içinde olup ardından yolları ayrılan iki takım, son olarak 2010-2011 sezonunda yine Türkiye Kupası’nda karşılaştı. İzmir’de 21 Aralık 2010’da oynanan kupa maçını Bursaspor 2-0 kazandı. Öte yandan Karşıyaka, kupada bir önceki turda yine kendi gibi 3. Lig’de mücadele veren İzmir temsilcisi Bergama Belediyespor’u 3-0’lık skorla geçmişti. Kaf Kaf ligde geride kalan 7 maçta yenilgi yaşamadı.