Kaf Kaf, antrenmanları erteledi

Büyükkarcı, liglerin salgın yüzünden bu şekilde tescil edilmesi gerektiğini belirtip Federasyona 2. Lig’de yeni bir grup oluşturulması teklifini yineledi. “Hiçbir risk kalmayana kadar maçların asla oynatılmaması lazım” diye konuşan Başkan, “TFF, 12 Haziran’da liglerin yeniden başlayacağını açıkladı ama kulüplerde vaka çıkmaya devam ediyor. Takımdan topla çalışmaları 1 hafta daha ertelemelerini istedim. Şampiyonluk umurumda değil. Yapılan testlerde 100 kişide 6 vaka çıkıyor. Bir maç için 250 kişiyi stada, salona toplarsak bulaşma riski çok artar. 2. Lig ve 3. Lig’in yüzde 73’ü ligin bu sezon oynanmamasından yana” diye konuştu.